Партнёр Медведевой по бегу, юмор Туктамышевой и комплимент Овечкину от Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева потренировалась вместе со своей собакой Джерри, а Алина Загитова пригласила на каток тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Елизавета Туктамышева ответила на провокационные вопросы фанатов, а Екатерина Боброва поздравила бывшего партнёра Дмитрия Соловьёва с 20-летием их пары. Евгений Плющенко получил на день рождения поздравительную телеграмму от Сергея Собянина, а его сын Александр снялся в сериале «Чума». О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

График Загитовой и жест уважения Губерниева

Несмотря на перерыв в карьере, российская фигуристка Алина Загитова активно поддерживает форму. По словам самой спортсменки, сейчас она готовит две программы для шоу.

Многих удивляет, как ей удаётся совмещать тренировки, учёбу на первом курсе института и работу на телевидении. Она призналась, что делать это действительно непросто, но в то же время интересно.

«Сейчас моя жизнь проходит более насыщенно. К тренировкам добавился университет. Очень интересно, но в первое время было тяжело во всё это вливаться. Непривычная терминология. Сейчас уже стало легче. Мне сказали, что староста будет следить за успеваемостью, сразу отправилась к ней. Я чаще стала учиться, поскольку понимаю, что это нужно для жизни», — рассказала Загитова в эфире «Матч ТВ», во время которого она получила награду «Самая популярная спортсменка».

Фигуристка не стала давать конкретный ответ на вопрос о своём возвращении на лёд в официальных стартах. По её словам, неопределённости добавляет и ситуация вокруг пандемии коронавируса, из-за которой переносятся и отменяются турниры.

На премию, учреждённую каналом «Матч ТВ» в честь своего пятилетия, помимо Загитовой, претендовали и другие звёзды российского спорта. В своей номинации она опередила коллегу Евгению Медведеву, пловчиху Юлию Ефимову, теннисистку Марию Шарапову и прыгунью в высоту Марию Ласицкене.

Фигуристка также призналась, что футболу предпочитает хоккей и всегда поддерживает национальную команду.

«Я переживаю за красивую игру в исполнении своего папы. Знаю Александра Овечкина, Евгения Малкина, это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», — сказала она.

В рамках эфира она также пообщалась с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и даже пригласила его на каток в «Хрустальный».

«Приедем, какие проблемы, пожалуйста, на коньках я кататься умею. Не так, как вы, конечно, но», — ответил Черчесов.

Интересно, что специалист действительно не так далёк от фигурного катания. Например, рассуждая о том, кому должен достаться титул лучшего тренера России, он отметил, что отдал бы его Этери Тутберидзе.

«Потому что у неё столько титулов и воспитанников. Я не могу приказывать зрителям, за кого голосовать, но лично для меня важны титулы. Они решают в спорте всё, а художественное обрамление не принимается», — заявил Черчесов.

На церемонии награждения Загитовой произошёл ещё один забавный случай. Её ведущий Дмитрий Губерниев в знак уважения встал на одно колено перед спортсменкой. При этом комментатор рассказал, что фигуристка выразила желание поучиться у него журналистскому мастерству.

«Я успел перекинуться с ней парой слов по поводу техники речи. Алина сказала, что хотела бы работать так, как я. Я ответил, что могу ей помочь. Думаю, два-три занятия у меня — и Загитова заговорит совсем по-другому», — приводит слова Губерниева Sports.ru.

На днях Загитова попала в ещё один престижный список. Она заняла седьмое место в рейтинге спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян, составленном исследовательской компанией Romir. Как сообщает РБК, на первых трёх позициях оказались экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и боец ММА Фёдор Емельяненко. По сравнению с июньской версией из списка выбыли Тутберидзе и ещё несколько известных спортсменов.

Трансфер Косторной и критика техники Трусовой

Спустя три месяца после ухода Алёны Косторной от Тутберидзе к Евгению Плющенко Министерство спорта официально подтвердило этот «трансфер», утвердив новый список кандидатов в сборную. Многих удивил тот факт, что в качестве наставников чемпионки Европы 2020 года значатся оба специалиста вместе с Сергеем Розановым, также покинувшим «Хрустальный».

Однако президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заверил, что в этом нет ничего удивительного.

«Спортсмен включается в состав сборной по результатам предыдущего сезона. Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне? Сейчас она тренируется у Плющенко. Её фактическим тренером является Плющенко. Алёна еще не выступила ни на одном соревновании. Пока списки сборных являются продолжением её результатов, показанных в прошлом сезоне», — пояснил Горшков РИА Новости.

А сам Плющенко рассказал подробности перехода к нему фигуристки. По словам специалиста, в его группе ей пришлось заново готовиться к старту сезона.

«До этого она потеряла всю форму — три недели не тренировалась в старой группе. Так получилось, потому что её не отпускали. Так что было потеряно много времени, нам нужно было поставить программу за месяц и привести Алёну в форму. Она много работала», — приводит слова Плющенко «Чемпионат» со ссылкой на издание Pirouette.

Максимальную форму, по мнению экспертов, пока не набрала ещё одна новоиспечённая подопечная Плющенко — Александра Трусова. Хотя она и стала победительницей второго этапа Кубка России, её выступление не обошлось без ошибок. По мнению заслуженного тренера России Людмилы Великовой, фигуристке необходимо прибавить в технике.

«На этапе в Москве она смотрелась немного лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один. Поэтому ей ещё надо работать и работать. Хорошо, что её тренеры это понимают», — цитируют Великову «Известия».

Трусова сможет продемонстрировать прогресс уже на четвёртом этапе Кубка России, который пройдёт с 8 по 12 ноября в Казани. Там же она предстанет в новом образе. Дизайнер Алёна Куклычёва показала новое платье двукратной чемпионки мира среди юниоров, в котором она выйдет на лёд в произвольной программе.

К разочарованию болельщиков, в Казань не приедет Евгения Медведева, пропускающая начало сезона из-за травмы спины. Пока она проходит процесс восстановления в домашних условиях. Во время занятий компанию ей составляет собака Джерри.

«Не так давно я переехала за город. Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась! Бег — это лучшее восстановление для меня. Теперь после тренировок восстанавливаюсь на беговой дорожке дома. Джерри, кстати, тоже фанатка беговой дорожки. Только непонятно, от чего она восстанавливается», — пошутила Медведева.

Юмор Туктамышевой и телеграмма от мэра для Плющенко

Елизавета Туктамышева не избегает общения со своими поклонниками и нередко вступает с ними в диалог в социальных сетях. Иногда ей задают достаточно неожиданные и провокационные вопросы, однако фигуристка не теряется и относится к ним с юмором.

«Мешает ли мне кататься грудь? Она мне только помогает», — написала Туктамышева.

Кроме того, она рассказала, что для идеального дня ей необходимо выспаться и выпить кофе, посоветовала подписчикам прочитать книгу Паоло Коэльо «Алхимик», призналась, что хотела бы выучить итальянский язык, и заявила, что не отказывает себе в еде.

«Достаточно просто не жрать, а нормально есть», — уверена подопечная Алексея Мишина.

Начало ноября ознаменовалось сразу несколькими важными датами для фигурного катания. Сначала исполнилось 20 лет с момента появления танцевальной пары Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьёв. Они стали чемпионами Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях, а также чемпионами Европы 2013 года. Партнёры обменялись поздравлениями, пошутив, что «столько не живут».

«За 20 лет чего только не было! И драки в детстве, и осознание того, что ни к чему хорошему это не приведёт, и травмы, и мельдоний, и смена тренера, и поражения, и невероятные победы! И всё это мы прошли вместе за руки, бок о бок!» — написала Боброва в Instagram.

А 3 ноября своё 38-летие отметил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. С днём рождения его поздравили многие представители фигурного катания, включая Косторную и его многолетнего наставника Мишина, и даже японские фанаты, которых специалист поблагодарил отдельно. Кроме того, он получил телеграмму от мэра Москвы Сергея Собянина.

Тем временем сын Плющенко Александр, несмотря на свой юный возраст, продолжает осваивать новые профессии. В скором времени состоится его дебют на актёрском поприще. Мальчику досталась роль в комедийном сериале «Чума», продюсером которого является Тина Канделаки.