Великова считает, что Трусовой нужно прибавить в технике катания
- РИА Новости
«Трусовой нужно прибавлять в технике катания. На этапе в Москве она смотрелась несколько лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один. Поэтому ей ещё надо работать и работать. Хорошо, что её тренеры это понимают», — цитируют Великову «Известия».
Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Москве. В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на чемпионатах Европы и России, а также в финале Гран-при.
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