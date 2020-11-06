Великова считает, что Трусовой нужно прибавить в технике катания

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о том, чего не хватает бронзовому призёру чемпионата Европы россиянке Александре Трусовой.
Великова считает, что Трусовой нужно прибавить в технике катания
  • РИА Новости

«Трусовой нужно прибавлять в технике катания. На этапе в Москве она смотрелась несколько лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один. Поэтому ей ещё надо работать и работать. Хорошо, что её тренеры это понимают», — цитируют Великову «Известия».

Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Москве. В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на чемпионатах Европы и России, а также в финале Гран-при.

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