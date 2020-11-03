Медведева не стала дозаявляться на этап Кубка России в Казани
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые состоялись в Сызрани и Москве соответственно. Евгения прошла медобследование из-за обострившейся травмы. В результате у неё обнаружили защемление нерва спины.
Этап Кубка России является отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. По регламенту ФФККР в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах Кубка России.
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