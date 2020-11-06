Фигуристка Косторная: после перехода к Плющенко чувствую себя счастливой

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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, почему решила перейти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка Косторная: после перехода к Плющенко чувствую себя счастливой
  • РИА Новости

«Были кое-какие проблемы. Такие спортсменки, как я, Анна Щербакова и Камила Валиева, не могут тренироваться вместе с детьми 2010 года рождения. Им нужно объяснять, что старшие девочки не будут внимательны. Мои предложения не принимались», — приводятся слова Косторной в Instagram-аккаунте Kostornaia Team со ссылкой на интервью спортсменки немецкому журналу «Pirouette».

Фигуристка призналась, что позвонила тренеру Сергею Розанову, который посоветовал ей дважды подумать, перед тем как менять наставника. Но в итоге он и помог ей с переходом. По словам Алёны, её не устраивала программа, поставленная в группе Тутберидзе.

«Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит: тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни. Сейчас я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей», — добавил Косторная.

Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье 2020 года.

Ранее тренер Алексей Мишин высказался об отношениях со своим бывшим подопечным Евгением Плющенко.

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