Мишин рассказал о своих взаимоотношениях с Плющенко

Известный российский тренер Алексей Мишин высказался об отношениях со своим бывшим подопечным, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Наше сотрудничество с Евгением является совершенно уникальным. Мы более 20 лет вместе и уважаем друг друга. Я хотел бы, чтобы наш пример стал примером другим тренерам и спортсменам. Так и напишите: пример Плющенко и Мишина — это чистый Гиннесс!» — цитирует Мишина Sport24.

3 ноября Плющенко празднует свой день рождения. Бывшему фигуристу исполнилось 38 лет.

Ранее Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил также и Тутберидзе.