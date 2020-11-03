Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил также и Тутберидзе

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Министерство спорта России утвердило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером действующей чемпионки Европы Алёны Косторной, но при этом оставило её тренером и Этери Тутберидзе.
Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил также и Тутберидзе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает РИА Новости. В документ о внесении изменений в список кандидатов в спортивные сборные команды России по фигурному катанию на коньках на 2020—2021 годы Евгений Плющенко включён в качестве тренера Косторной, однако при этом формально тренером фигуристки остаётся и Этери Тутберидзе. Третьим тренером чемпионки Европы значится Сергей Розанов, перешедший от Тутберидзе к Плющенко в мае. Также из документа Минспорта следует, что Косторная по-прежнему представляет отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», в структуре которого работает группа Тутберидзе.

Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье 2020 года, однако уже после закрытия окна переходов.

Ранее Коган подтвердил отсутствие Медведевой на этапе Кубка России в Казани.

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