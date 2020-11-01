Маска Туктамышевой на Хеллоуин, «титул» Загитовой и петиция против Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева по случаю Хеллоуина примерила на себя непривычную, по её словам, маску, а Алина Загитова получила комплимент от организаторов Олимпиады-2022 в Пекине, назвавших её королевой на льду. Анна Щербакова рассказала о своей мотивации, а Дмитрий Алиев выступил за треш-ток в фигурном катании. В интернете появилась петиция с требованием отстранить Евгения Плющенко от участия в Кубке России, а в команде Этери Тутберидзе «вычеркнули» Алёну Косторную из приказа Минспорта о присвоении ей звания мастера спорта международного класса. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

«Титул» Загитовой и мотивация Щербаковой

Жизнь фигуристов связана с постоянным стрессом и усталостью, поэтому в перерыве между соревнованиями Елизавета Туктамышева решила расслабиться и отдохнуть. В преддверии Хеллоуина она призналась, что хотела бы посетить тематическую вечеринку, и пошутила по поводу того, какую маску надела на праздник.

«Пока нет вечеринки, надену маску нормального отдохнувшего человека, а то каждый день так не походишь», — написала Туктамышева в Instagram.

Поклонники Алины Загитовой с нетерпением ожидают её возвращения на лёд. Для них она по-прежнему лучшая фигуристка современности, несмотря на приостановку карьеры на неопределённый срок.

Поддержали российскую фигуристку и в пресс-службе Олимпиады-2022 в Пекине. В официальном аккаунте оргкомитета появилась видеозапись фрагмента тренировки Загитовой с комплиментарной подписью: «Может, она и не участвует в соревнованиях, но на льду она по-прежнему королева!»

She may not be competing but she's still a queen on the ice! 👑 https://t.co/5ZzfipkocE — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 27, 2020

Тем временем Анна Щербакова поделилась своей главной мечтой в нынешнем сезоне. Она надеется, что международные старты состоятся и ей удастся принять участие в чемпионате мира. Такое рвение неудивительно: по словам девушки, ей сложно представить себя вне спорта.

«Приходится работать, но мне так нравится выступать, чувствовать эти ощущения, передавать образы — скажем так, театральная составляющая фигурного катания. Как-то всё в совокупности. Не представляю себя в обычной жизни. Каждый день рутинно ходить в школу, возвращаться, делать уроки — и всё по новой. Я себя в этом не вижу, мне всегда нужно движение. Мы ездим на соревнования, и это большое удовольствие для меня. Наверное, это и есть главный мотиватор», — отметила Щербакова в интервью ТАСС.

Можно предположить, что схожие чувства по поводу соревнований испытывает и Александра Трусова. Пока рано делать полноценные выводы относительно её перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но сама спортсменка отметила, что уже ощутила прогресс в некоторых аспектах своего катания.

«Я считаю, что очень многое поменялось. Может быть, чуть-чуть техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа — мы очень много работаем над этим на льду, чтобы улучшить катание. Считаю, что улучшения заключаются в этом», — рассказала Трусова в эфире YouTube-канала Cafecito con Masha.

Предложение Алиева и травма Лазукина

Казалось, после сочинского этапа Кубка России страсти вокруг противостояния двух школ должны были утихнуть, однако масла в огонь подлили болельщики. В интернете появилась петиция на имя президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова с требованием отстранить Плющенко от участия в Кубке страны в связи с «нарушением тренерской этики». По мнению её авторов, специалист позволил себе в том числе неприемлемые высказывания о судействе.

«Также подобное поведение пагубно влияет и на общественность, связанную с фигурным катанием в России, в связи с постоянными обсуждениями неэтичных высказываний данного тренера в различных СМИ. Уверены, что такой путь приведёт к проблемам в федерации и постоянным скандалам», — говорится в заявлении.

Не обошлось на минувшей неделе и без неприятной истории, связанной с группой Тутберидзе. Министерство спорта РФ присвоило Щербаковой и Алёне Косторной звания мастеров спорта международного класса. Аккаунт группы наставницы поделился радостной новостью, опубликовав фотографию приказа.

Однако пользователи соцсетей заметили, что ушедшая к Плющенко чемпионка Европы 2020 года в нём отсутствует. Более того, документ выглядит так, будто он был отредактирован, а фамилия замазана вручную. Это предположение подтверждает и фото этого же приказа в группе Косторной в соцсети «ВКонтакте», где значатся обе фамилии.

Стоит отметить, что после этого профиль команды Тутберидзе в Instagram был заблокирован по неизвестным причинам. Оба тренера никак не прокомментировали произошедшее, в отличие от супруги Плющенко Яны Рудковской.

«Вот не скрою, что 15-летний стаж в гламуре и шоу-бизнесе показался мне совсем лёгким испугом по сравнению со спортивным бизнесом и его внутренней кухней! Накал страстей растёт! Поверьте. Это тебе, Яночка, не сердечки на лицо малыша ставить, тут мазки покрупнее пошли», — написала Рудковская в Telegram.

Мнения относительно скандалов, на которые в последнее время богато фигурное катание, разделились. Одни считают, что они мешают спортсменам, другие — что способствуют их популярности. Так, чемпион Европы Дмитрий Алиев уверен, что мужскому катанию не хватает того накала страстей, который есть в женском.

«Очень хочется, чтобы у нас в России мужское фигурное катание было интересно так же, как и женское. У них уже схемы: кто-то там что-то прыгнул, кто куда перешёл и так далее. Хочется тоже небольшой треш-ток или что-то такое. Хочется, чтобы люди замечали и парней. У нас ребята все талантливые, поэтому нужно верить и болеть», — сказал Алиев в сюжете Первого канала.

Пока же о российских одиночниках приходят не самые радостные вести. Сначала стало известно, что Андрей Лазукин рискует досрочно завершить сезон из-за травмы колена. Он получил разрыв связок и весной перенёс операцию, однако не сумел восстановиться до начала Кубка России. В связи с этим фигурист не сможет принять участие во внутреннем чемпионате, а значит, и отобраться на международные старты.

Затем тренер Светлана Соколовская сообщила, что Александр Самарин должен будет пройти обследование в связи с болями в спине.

«Конечно, надеемся как можно скорее вернуться домой, чтобы возобновить тренировочный процесс и подготовку к важным стартам сезона», — рассказала ТАСС Соколовская.

Поздравление Загитовой и ответ Авербуха

30 октября в России отмечался День тренера, и многие фигуристы поздравили своих наставников. Так, Туктамышева пожелала долголетия Алексею Мишину, а Загитова поблагодарила команду «Хрустального» и призналась, что гордится быть её частью.

«Дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович! Поздравляю вас с профессиональным Днём тренера! Желаю вам счастья, здоровья, новых творческих и спортивных побед. Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку, за то развитие, которое вы даёте на льду и в жизни», — написала Загитова в Instagram.

К своим бывшим тренерам обратился и Алексей Ягудин. В поздравлении он особо отметил Татьяну Тарасову, Николая Морозова и первого тренера Александра Майорова. При этом он не упомянул Мишина, с которым работал до 1998 года и под чьим руководством завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы.

Тем временем хореограф и главный постановщик «Ледникового периода» Илья Авербух раскрыл новые детали шоу. Оказалось, что в нём могла принять участие Евгения Медведева, которая, как и Загитова, не появлялась на официальных турнирах с декабря 2019 года. Несмотря на это, она сделала выбор в пользу большого спорта.

«Мы с большим уважением относимся к её решению. Думаю, ещё не раз будут телевизионные проекты, в которых Женя вместе со мной примет участие. Она вернулась к Тутберидзе, потом случилась травма, из-за которой была вынуждена пропустить турнир. Желаю ей поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы будем рады сотрудничать», — рассказал Авербух.

Кроме того, он встал на защиту шоу, которое, несмотря на популярность, приходится по вкусу далеко не всем. Ранее «Ледниковый период» раскритиковала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она заявила, что не интересуется им, так как считает самодеятельностью.

«Я уверен, что тот интерес к фигурному катанию, который сейчас есть, зарождался и на колоссальном интересе к телевизионному проекту, который был в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах. Эти сезоны «Ледникового периода» смотрела буквально вся страна. Многие родители повели своих детей заниматься фигурным катанием. Туда попало очень много талантливых детей, которым сейчас 14—15 лет», — отметил Авербух в эфире радио «Говорит Москва».