Бывший бойфренд Туктамышевой не выступит в 2020 году из-за травмы
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Как рассказал ТАСС тренер спортсмена Алексей Мишин, у его подопечного слишком серьёзное повреждение, которое не позволит ему подготовиться к чемпионату России. По словам специалиста, в настоящий момент Лазукин занят лечением.
Весной 2020 года Лазукин расстался с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, которая также тренируется в группе Мишина.
Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о своих эмоциях после расставания с Лазукиным.