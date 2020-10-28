Бывший бойфренд Туктамышевой не выступит в 2020 году из-за травмы

Фигурист Андрей Лазукин не выступит до конца 2020 года на турнирах из-за травмы колена.

Как рассказал ТАСС тренер спортсмена Алексей Мишин, у его подопечного слишком серьёзное повреждение, которое не позволит ему подготовиться к чемпионату России. По словам специалиста, в настоящий момент Лазукин занят лечением.

Весной 2020 года Лазукин расстался с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, которая также тренируется в группе Мишина.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о своих эмоциях после расставания с Лазукиным.