Фигуристка Туктамышева рассказала о своих эмоциях после расставания с Лазукиным

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, какие испытала эмоции после расставания с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Когда люди так долго встречаются, в любом случае есть некая грусть, что пришлось предпринять определённые действия. Это было осознанно, это было наше обоюдное решение. Не было так, что прямо разбилось сердце, просто нужно было привыкнуть к новому положению. Привыкнуть к тому, что ты сейчас одна, что рядом нет человека», — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.

В минувшем сезоне Туктамышева завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева окончила вуз с красным дипломом.