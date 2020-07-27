Фигуристка Туктамышева рассказала о своих эмоциях после расставания с Лазукиным
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«Когда люди так долго встречаются, в любом случае есть некая грусть, что пришлось предпринять определённые действия. Это было осознанно, это было наше обоюдное решение. Не было так, что прямо разбилось сердце, просто нужно было привыкнуть к новому положению. Привыкнуть к тому, что ты сейчас одна, что рядом нет человека», — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.
В минувшем сезоне Туктамышева завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.
Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным в феврале 2020 года.
Ранее сообщалось, что Туктамышева окончила вуз с красным дипломом.