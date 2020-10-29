Создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России

Создана петиция, адресованная Федерации фигурного катания на коньках России, с просьбой отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от участия в качестве тренера в четвёртом и пятом этапах Кубка России.

«Просим отстранить Евгения Плющенко от участия в качестве тренера в четвёртом и пятом этапах Кубка России в связи с нарушением им п. 6.11 Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утверждённых приказом Минспорта России от 22.11.2018 №958. Согласно данному пункту, несоответствующее поведение участников соревнований запрещено. Любые нарушения могут привести к отстранению от участия в соревнованиях. Считаем, что неоднократное нарушение тренерской этики Евгением Плющенко, выраженное в резких и неэтичных высказываниях по отношению к другим тренерам и спортсменам, к оценкам, выставляемым судьями на соревнованиях, должно быть наказано», — говорится в обращении на сайте change.org.

Четвёртый этап Кубка России пройдет в Казани с 8 по 12 ноября, а пятый — с 5 по 8 декабря в Москве.

Ранее Ягудин высказался о сравнениях с Плющенко.