Ягудин: даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил на вопрос о постоянных сравнениях с другим известным российским фигуристом Евгением Плющенко.
Ягудин: даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко
  • РИА Новости

«Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придёт кто-нибудь и начнёт сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — сказал Ягудин в интервью «Телепрограмме».

При этом он подчеркнул, что между ними никогда не было вражды, но именно спортивная борьба между ними всегда придавала сил.

«Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своём выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально», — добавил Ягудин.

Ранее Ягудин оценил судейство в одиночном женском катании на этапе КР в Сочи.

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