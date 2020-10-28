Ягудин: даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил на вопрос о постоянных сравнениях с другим известным российским фигуристом Евгением Плющенко.

«Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придёт кто-нибудь и начнёт сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — сказал Ягудин в интервью «Телепрограмме».

При этом он подчеркнул, что между ними никогда не было вражды, но именно спортивная борьба между ними всегда придавала сил.

«Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своём выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально», — добавил Ягудин.

Ранее Ягудин оценил судейство в одиночном женском катании на этапе КР в Сочи.