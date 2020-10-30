Жулин прокомментировал приглашение Медведевой в «Ледниковый период»

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Известный тренер Александр Жулин высказался о том факте, что продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух звал поучаствовать в проекте фигуристку Евгению Медведеву.
Жулин прокомментировал приглашение Медведевой в «Ледниковый период»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Авербух звал Медведеву в «Ледниковый период»? Давайте это решение останется за Женей. Она сама разберётся. Многое будет зависеть от состояния её спины», — цитирует Жулина Sport24.

По его мнению, если она справится с травмой, то ещё есть шанс увидеть её в спорте, но в противном случае она завершит карьеру.

«Вижу ли я её ведущей в «Ледниковом периоде»? Почему нет? Красивая девушка с титулами! Известная!» — добавил Жулин.

На данный момент Медведева восстанавливается после травмы спины. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряной призёркой Олимпийских игр.

Ранее Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода».

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