Жулин прокомментировал приглашение Медведевой в «Ледниковый период»
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«Авербух звал Медведеву в «Ледниковый период»? Давайте это решение останется за Женей. Она сама разберётся. Многое будет зависеть от состояния её спины», — цитирует Жулина Sport24.
По его мнению, если она справится с травмой, то ещё есть шанс увидеть её в спорте, но в противном случае она завершит карьеру.
«Вижу ли я её ведущей в «Ледниковом периоде»? Почему нет? Красивая девушка с титулами! Известная!» — добавил Жулин.
На данный момент Медведева восстанавливается после травмы спины. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряной призёркой Олимпийских игр.
Ранее Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода».