Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода»

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что фигуристке Евгении Медведевой предлагали участвовать в передаче.
Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для неё всегда открыты двери проекта. Она блестяще справлялась с ролью ведущей шоу «Ледниковый период. Дети», который получил премию ТЭФИ. Но Женя сказала, что она в этом сезоне сфокусируется на спортивной карьере. Конечно, сложно совмещать то и другое», — сказал Авербух в эфире радио «Говорит Москва». 

По его словам, все с уважением отнеслись к решению Медведевой, также он выразил уверенность, что спортсменка ещё успеет принять участие в множестве проектов.

«Желаю Жене поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы всегда будем рады сотрудничать», — добавил Авербух.

На данный момент Медведева восстанавливается от травмы спины. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряной призёркой Олимпийских игр.

Ранее Максим Траньков высказался о работе фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

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