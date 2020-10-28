Траньков о работе Загитовой в роли телеведущей: здорово, что она пробует себя в новом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о работе фигуристки Алины Загитовой в качестве телеведущей.

«Всегда говорил, что ничего страшного нет в том, чтобы пробовать себя в чём-то другом. Неважно, рано ты закончил карьеру или поздно. На эту тему всё сказано. Здорово, что она не зациклилась только на фигурном катании, пробует себя в новом», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Александр Жулин высказался о невключении Загитовой в список величайших фигуристов.