Жулин высказался о невключении Загитовой в список величайших фигуристов
- РИА Новости
«Отсутствие Загитовой в списке? Там и Ягудина нет! Это не обсуждается? Да потому что они дебилы, из-за этого и не обсуждается. Там много кого нет. Нельзя на этом зацикливаться, это просто фанатская история», — цитирует Жулина Sport24.
Он отметил, что в данном рейтинге не было многих достойных людей, а список основан на субъективных предпочтениях.
Ранее сообщалось, что Медведева включена в список 25 величайших фигуристов в истории.