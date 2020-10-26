Жулин высказался о невключении Загитовой в список величайших фигуристов

Известный российский тренер Александр Жулин прокомментировал невключение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в список 25 величайших фигуристов всех времён по версии американского портала Yardbarker.

«Отсутствие Загитовой в списке? Там и Ягудина нет! Это не обсуждается? Да потому что они дебилы, из-за этого и не обсуждается. Там много кого нет. Нельзя на этом зацикливаться, это просто фанатская история», — цитирует Жулина Sport24.

Он отметил, что в данном рейтинге не было многих достойных людей, а список основан на субъективных предпочтениях.

Ранее сообщалось, что Медведева включена в список 25 величайших фигуристов в истории.