Медведева включена в список 25 величайших фигуристов в истории, Загитова — нет

Американский портал Yardbarker составил рейтинг из 25 величайших фигуристов всех времён.

Список опубликован на сайте портала.

Среди россиян в рейтинг были включены двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные чемпионы ОИ Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная чемпионка Игр Ирина Роднина.

При этом в список не вошла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Ранее Медведева рассказала, что ей не запрещено периодически тренировать прыжки, несмотря на повреждение спины.