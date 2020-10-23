Медведева рассказала, что ей не запрещено периодически тренировать прыжки

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как проходят её тренировки после перерыва, который был вызван повреждением спины.
Медведева рассказала, что ей не запрещено периодически тренировать прыжки
  • Reuters

«Как спортсменка, ожидала восстановления быстрее, но проблема требует более длительного решения и лечения. Мне сейчас разрешено выходить на лёд. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу, где-то по часу в день», — рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

Из-за травмы 20-летняя фигуристка пропустила первый и второй этапы Кубка России. У неё было диагностировано защемление нерва между двух позвонков.

Ранее в ФФККР заявили, что не знают планов Медведевой относительно возобновления выступлений.

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