Медведева рассказала, что ей не запрещено периодически тренировать прыжки

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как проходят её тренировки после перерыва, который был вызван повреждением спины.

«Как спортсменка, ожидала восстановления быстрее, но проблема требует более длительного решения и лечения. Мне сейчас разрешено выходить на лёд. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу, где-то по часу в день», — рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

Из-за травмы 20-летняя фигуристка пропустила первый и второй этапы Кубка России. У неё было диагностировано защемление нерва между двух позвонков.

Ранее в ФФККР заявили, что не знают планов Медведевой относительно возобновления выступлений.