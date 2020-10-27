Биография Трусовой, линия одежды Туктамышевой и беременность Погорилой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова в ноябре представит биографию, а Елизавета Туктамышева анонсировала запуск собственной линии одежды. Евгения Медведева получила в подарок укулеле с дизайном Билли Айлиш, а Анна Погорилая объявила о беременности. Ирина Слуцкая поставила поклонников российских фигуристок в один ряд с футбольными фанатами, а тренер «Зенита-2» Владислав Радимов помирился с Евгением Плющенко. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Биография Трусовой и прыжки Туктамышевой

Выступление Елизаветы Туктамышевой на сочинском этапе Кубка России оставило у многих двойственное впечатление. С одной стороны, все восхитились её коронным тройным акселем. С другой — ей явно не хватало других сложных элементов, чтобы конкурировать с ученицами Этери Тутберидзе — Анной Щербаковой и Дарьей Усачёвой.

Сама чемпионка мира 2015 года отметила, что довольна чистым выполнением трикселя, и прокомментировала возможность усложнения программы.

«Что касается внедрения второго тройного акселя в программе, то посмотрим, как будет дальше складываться тренировочный процесс. Но сначала нужно вкатать этот вариант. Я тренирую и четверной — вкручиваюсь, но пока без выезда. Сейчас работаю над тем, чтобы моя новая произвольная программа была не просто интересной, но и с исполнением элементов хороших и качественных», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Тем временем Алёна Косторная лишь готовится к своему первому старту в нынешнем сезоне — этапу Кубка России в Казани. Она поделилась фотографией с одной из тренировок в академии «Ангелы Плющенко». Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что на льду вместе с ней находятся совсем юные спортсмены, и вспомнили историю её ухода от Тутберидзе. Якобы фигуристка побоялась конкуренции и составила список коллег по группе, с которыми она не хотела тренироваться из-за конкуренции.

«Это лёд младшей группы. На своей тренировке я тренируюсь, а не фотографируюсь», — заявила в ответ Косторная.

В ноябре ожидается выход биографии другой подопечной Плющенко под названием «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию». Книга, действующие лица которой — сама двукратная чемпионка мира среди юниоров и её близкие, будет рассказывать о её первых шагах в спорте и «закулисье современного мира фигурного катания».

Например, Трусова вспомнила эпизод из детства, вдохновивший её на упорные тренировки. По её словам, вся семья с увлечением следила за фигурным катанием и была расстроена тем, что на Олимпиаде 2010 года российские одиночницы не сумели завоевать ни одной медали.

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«Дедушка решил разрядить обстановку: «Да подожди! Наша Саша ещё не выросла! Вырастет и станет чемпионкой!» Конечно, это была шутка. Но дедушка зря шутил — я юмора не поняла и приняла всё за чистую монету. На следующий день на занятии подошла к Ольге Михайловне Шевцовой с новостью о том, что хочу стать олимпийской чемпионкой, стоять на пьедестале, чтобы надо мной поднимался флаг России, а папа с дедушкой гордились, что страна не пролетела», — цитирует фрагмент книги Sport24.

Сейчас до Олимпийских игр остаётся не так много времени, а фигуристку многие включают в список потенциальных фаворитов соревнований благодаря рекордному арсеналу прыжковых элементов. Однако серебряный призёр Олимпиады Ирина Слуцкая считает, что дальнейший успех спортсменки будет зависеть от правильной корректировки техники.

«Пока Трусова — маленькая и озорная девчушка. Но процесс взросления организма предотвратить нельзя, так что уже совсем скоро потребуется корректировка технических возможностей. Многое будет зависеть от того, как с этой тонкой настройкой справится её новый тренерский штаб. А то, что было заложено ранее, останется с ней на всю жизнь: четверные тулуп, сальхов, лутц и флип она освоила под началом Тутберидзе», — приводит слова Слуцкой портал «Команда России».

Восхищение Белл и звание Синициной

Тем временем американское издание Yardbarker составило список 25 величайших фигуристов мира и включило в него шестерых россиян. В их число вошли Евгения Медведева, Евгений Плющенко, Ирина Роднина и представители парного катания — Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Иностранные фигуристы также с большим уважением относятся к российским коллегам. Так, один из лидеров сборной США Мэрайя Белл призналась, что восхищается Туктамышевой, остающейся конкурентоспособной на фоне более молодых коллег, а также дружит с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«В прошлом году на этапах Гран-при я оба раза была на пьедестале с российскими фигуристками. На самом деле, это круто, потому что Россия сейчас доминирует в женском одиночном катании. Так что я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой. Она потрясающая фигуристка и олимпийская чемпионка», — заявила Белл в интервью Sport24.

В России же отметили достижения чемпионки Европы 2020 года в танцах на льду Виктории Синициной. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ.

«Спасибо за поздравления! Узнала об этом, мне кажется, позже всех. Теперь хочется работать больше», — написала Синицина в Instagram.

Модный бренд Туктамышевой и музыкальный инструмент Медведевой

Некоторое время назад Туктамышева рассказывала о желании создать линию одежды, которая подходила бы как спортсменам, так и болельщикам. А на днях она анонсировала запуск бренда Empress Wear. Такое название выбрано неслучайно: Императрица — прозвище подопечной Алексея Мишина.

А Евгения Медведева продолжила свои занятия музыкой. Можно предположить, что теперь делать это ей будет ещё приятнее благодаря необычному подарку от поклонников — укулеле с фирменным дизайном одной из её любимых певиц Билли Айлиш. Инструмент украшен логотипами исполнительницы.

Стоит отметить, что и сами музыканты иногда оказываются поклонниками фигурного катания. Популярная российская исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, рассказала, что восхищается талантом Косторной, Щербаковой и Трусовой, а среди тренеров ей больше всего импонирует Тутберидзе. При этом она не стала делать выбор между Загитовой и Медведевой.

«Нельзя выбирать. Это как мама и папа. Они прекрасны, очаровательны, как принцессы, ангелы, спустившиеся к нам. Как можно среди них кого-то выбирать?» — сказала Монеточка в интервью Youtube-каналу «ВДудь».

Беременность Погорилой и спортивная колыбельная Плющенко

Практически каждый этап Кубка России ознаменовался спорами вокруг судейства. На них реагировали не только фигуристы, но и представители других видов спорта. Например, тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал Тутберидзе и резко раскритиковал Плющенко, выражавшего недовольство оценками Трусовой. По мнению экс-футболиста, специалист и его супруга Яна Рудковская делают из спорта «грязный бизнес».

Но вскоре Радимов признался, что между ними возникло недопонимание, которое им удалось устранить.

«Всё нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга — сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки. Очень рад, что мы во всём разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», — заявил Радимов.

В подобных ситуациях активно себя ведут и поклонники фигурного катания, которые иногда переходят границы и оскорбляют соперников любимого спортсмена. Ирина Слуцкая сравнила таких фанатов с футбольными, известными своей нетерпимостью.

«Здравая критика должна существовать, но в наши дни диванные интернет-эксперты стараются перещеголять самих себя. По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу», — уверена Слуцкая.

Поклонники Анны Погорилой с нетерпением ожидают её возвращения на лёд после паузы, затянувшейся на три года. Однако в ближайшее время это вряд ли произойдёт. Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года объявила о том, что находится на седьмом месяце беременности.

«Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным», — поделилась радостью Погорилая.

А в третий раз ставший отцом Плющенко с детства приучает своего новорождённого сына Арсения к фигурному катанию. Он поделился трогательным роликом, на котором укачивает мальчика, имитируя при этом четверные прыжки.

Тем временем сын экс-фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачёвой Мартин лишь недавно вновь встал на коньки после 12 лет перерыва.

«Впервые он встал на коньки, когда ему исполнилось 4 года. Но попробовав один раз — принял решение уйти из фигурного катания навсегда. И вот что происходит, когда родители не давят!!! Как говорится: «Лучше поздно, чем никогда!», — сказал Илья Авербух.