Туктамышева подвела итоги своего выступления на Кубке России

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своими впечатлениями от выступления на этапе Кубка России в Сочи.
Туктамышева подвела итоги своего выступления на Кубке России
  • РИА Новости

«Я довольна, что в обеих программах смогла чисто исполнить тройной аксель — это для меня такая уверенная галочка, у меня была эта цель. Я очень сильно настраивалась на каскад лутц — тулуп и аксель, пускай он и не так пока хорошо получается», — цитирует Туктамышеву РИА Новости

Фигуристка заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи, пропустив вперёд Анну Щербакову и Дарью Усачёву.

Ранее Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу.

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