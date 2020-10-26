Туктамышева подвела итоги своего выступления на Кубке России
- РИА Новости
«Я довольна, что в обеих программах смогла чисто исполнить тройной аксель — это для меня такая уверенная галочка, у меня была эта цель. Я очень сильно настраивалась на каскад лутц — тулуп и аксель, пускай он и не так пока хорошо получается», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.
Фигуристка заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи, пропустив вперёд Анну Щербакову и Дарью Усачёву.
Ранее Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу.