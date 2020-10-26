Щербакова прокомментировала свою победу на этапе КР по фигурному катанию в Сочи

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова оценила своё выступление на третьем этапе Кубка страны по фигурному катанию в Сочи.
Щербакова прокомментировала свою победу на этапе КР по фигурному катанию в Сочи
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Сегодня я себя настроила так: чтобы ни случилось, я выйду и постараюсь сделать максимум своих возможностей, не буду позволять себе расстраиваться, потому что в любом случае, если у меня получилось так, это повод исправлять ошибки на тренировках, а не расстраиваться на соревнованиях», — цитирует 16-летнюю спортсменку пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

По её словам, она была настроена на выполнение четверного флипа и справилась с этим. Она также призналась, что планировалось усложнить программу, но перед стартом было решено исполнять тот же набор элементов.

«Конечно, я расстроена за дальнейшее в программе. Случилась ошибка в очень неожиданном месте, на спирали, после чего я немного растерялась. Прыгнула каскад, который нельзя было прыгать. И в этой части недовольна собой», — добавила Щербакова.

Щербакова выиграла третий этап Кубка России в Сочи. По сумме двух программ она набрала 239,91 балла.

Ранее Глейхенгауз высказался о победе Щербаковой на этапе КР в Сочи

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