Авербух ответил Родниной на критику «Ледникового периода»

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух отреагировал на критику в адрес передачи со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной.
Авербух ответил Родниной на критику «Ледникового периода»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Ледниковый период» — это параллельная история, это совершенно иное, нежели спортивные соревнования. Проект «Ледниковый период» — у него своя дорога, своя миссия, совершенно понятная: это популяризация фигурного катания, расширение интереса к нему», — сказал Авербух в эфире радио «Говорит Москва».

Он также отметил, что благодаря проекту множество родителей отдавали своих детей в фигурное катание.

Роднина является трёхкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Недавно она заявила, что ей нравится качественное катание, а «Ледниковый период» является самодеятельностью.

Ранее Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода».

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