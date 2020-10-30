Авербух ответил Родниной на критику «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух отреагировал на критику в адрес передачи со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной.

«Ледниковый период» — это параллельная история, это совершенно иное, нежели спортивные соревнования. Проект «Ледниковый период» — у него своя дорога, своя миссия, совершенно понятная: это популяризация фигурного катания, расширение интереса к нему», — сказал Авербух в эфире радио «Говорит Москва».

Он также отметил, что благодаря проекту множество родителей отдавали своих детей в фигурное катание.

Роднина является трёхкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Недавно она заявила, что ей нравится качественное катание, а «Ледниковый период» является самодеятельностью.

Ранее Авербух признался, что предлагал Медведевой участвовать в новом сезоне «Ледникового периода».