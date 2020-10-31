Тодоренко оценила работу Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

Телеведущая Регина Тодоренко высказалась о работе в аналогичном качестве олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Мне кажется, что для Алины это вызов самой себе. Для людей не из фигурного катания «Ледниковый период» — это челлендж, где мы можем раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому, развиваться. И точно так же для Загитовой: роль ведущей — это что-то новое, ступень в развитии. И это классно», — приводит слова Тодоренко Sport24.

Она отметила, что всегда хорошо пробовать себя в новой сфере, так как любой человек становится от этого только лучше и полноценнее.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

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