Глейхенгауз ответил на вопрос о выступлении Медведевой на Гран-при России

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, рассказал о состоянии здоровья серебряной призёрки ОИ-2018 по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Она до сих пор долечивает спину. Когда виделись в последний раз, сказала, что ей вроде бы лучше. Но её это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может, не думая ни о чём другом, просто тренироваться. А желание тренироваться у неё есть», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что до повреждения Медведева показывала хорошие прокаты своих программ. По его словам, она начнёт готовиться к соревнованиям, как только скажет об улучшении своего самочувствия.

«Будет ли она выступать на Гран-при России? Сколько у нас там дней до него, 12? Думаю, нет. Что касается пятого этапа Кубка России, тут надо уже смотреть», — добавил Глейхенгауз.

Он также выразил уверенность, что федерация допустит Медведеву к чемпионату России, так как в подобной ситуации оказались многие спортсмены.

20-летняя фигуристка занималась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С осени 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе.

Ранее Марина Черкасова выразила мнение, что травма Медведевой обострилась на фоне больших нагрузок.