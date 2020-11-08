В ФФККР обсудят участие фигуристов в чемпионате России без отбора

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков допустил, что на чемпионате России в Челябинске смогут выступить спортсмены, не прошедшие отбор.

«Этот вопрос мы будем обсуждать в целом. Это не должно касаться только Евгении Медведевой. У многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными обстоятельствами. Давайте не будем торопить события. Мы смотрим, как развивается ситуация. Никто ничего пока сказать не может», — сказал Горшков изданию «Спорт день за днём».

Ранее Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос о выступлении Медведевой на Гран-при России.