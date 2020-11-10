«Саша — отдельное явление в фигурном катании»: выступление Трусовой на этапе Кубка России в Казани произвело фурор

Фигуристка Александра Трусова — главная фаворитка нынешнего сезона. Об этом заявил известный тренер Александр Жулин, комментируя итоги этапа Кубка России в Казани. По его словам, подопечную Евгения Плющенко невозможно победить только за счёт хореографии и пластики. В свою очередь, Елена Радионова отметила положительную динамику в выступлениях спортсменки после смены тренера, а Алексей Ягудин сравнил прокаты Трусовой и Алёны Косторной со спортивной и художественной гимнастикой.

Александра Трусова триумфально выступила на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, одержав уверенную победу по сумме двух программ и оставив далеко позади главную конкурентку в лице Алёны Косторной. Если бы соревнования проходили под эгидой Международной федерации конькобежцев (ISU), то 16-летняя девушка переписала бы сразу два мировых рекорда.

Прокат подопечной Евгения Плющенко в произвольной программе восхитил экспертов, несмотря на два падения с четверных прыжков. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала её героем и выразила уверенность в том, что в скором времени она установит новые достижения на международных турнирах.

«В произвольной программе ей надо чуть передохнуть перед заходом на третий четверной. Ведь далеко не все мужчины вставляют столько прыжков в четыре оборота подряд. Есть над чем работать, одно из вращений было оценено на третий уровень, но это её ошибка — не досчиталась оборота. В целом, это было очень хорошее выступление. Очень», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Заслуженный тренер также объяснила, что выигравшей короткую программу и завоевавшей серебряную медаль Алёне Косторной пока сложно конкурировать с одногрупницей из-за отсутствия элементов ультра-си.

«Алёне и Саше поставили практически одинаковые баллы за компоненты. Трусова прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат», — объяснила специалист.

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В свою очередь, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин сравнил выступления Трусовой и Косторной со спортивной и художественной гимнастикой соответственно, намекая на техничность первой. Он также пожелал Александре в будущем откатать произвольную программу без ошибок.

«И всё-таки она всем дала жару. Она не только «Русская ракета», она в хоккейном смысле та самая «Красная машина» — человек, который выходит и бомбит — четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов в конце программы. Всё это очень круто», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Вторая победа Трусовой на этапах Кубка России укрепила мнение о том, что она сделала правильный шаг, уйдя от Этери Тутберидзе. По мнению двукратного чемпиона Сочи-2014 Максима Транькова, находиться на второстепенных ролях в «Хрустальном» ей не позволяли амбиции, что она и демонстрирует в нынешнем сезоне.

«Их было трое (Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. — RT), и Саша всё время была третьей… В такой ситуации уже начинаешь винить не себя — почему я упала с пяти четверных? Она имела право быть недовольной, я могу понять этот переход», — предположил Траньков.

Прогресс спортсменки отметила и бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова. По её словам, Трусова улучшает свою технику от старта к старту, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на её уверенность.

«Она стала прыгать выше, плюс усложняет контент и в хореографическом плане прибавила очень сильно в этом сезоне. И круто, что у неё с Женей Плющенко произошёл коннект, результат которого мы видим. А оцениваем мы спортсменок именно по результату. Судя по прогрессу Саши, у них сложился хороший тандем», — уверена Радионова.

Четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова особо отметила настрой фигуристки на соревнованиях в Казани.

«Трусова — это какая-то фантастика! Не зря её называют русской ракетой, просто чудо! Вижу желание Саши делать все эти многооборотные прыжки, ей это очень интересно. Цели Трусовой, наверное, видны только ей. Мы должны ей доверять», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Тренер танцевальных пар Александр Жулин признался, что остался под большим впечатлением от выступления Трусовой. По его словам, её набор элементов делает её непобедимой в нынешнем сезоне.

«Даже с двумя ошибками привезла всем 24 балла за технику. Трусова — отдельное явление в фигурном катании. Катается на уровне мужчин, если не лучше. Победить её при помощи хореографии и пластики нереально. Все элементы у неё на уровне. Если человек владеет четырьмя четверными, это, конечно, явление», — восхитился Жулин.

По поводу фаворита предстоящего чемпионата России, который пройдёт в конце декабря в Челябинске, порассуждали и другие специалисты. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко уверена в том, что конкуренцию Трусовой на данный момент может составить лишь Анна Щербакова.

«Косторная должна была выдать чистый прокат, и она это сделала. Но вращения были не скоростные, неуверенные, она может делать их лучше. Видно, что не совсем в форме. Тоже объективное второе место. Хромых отпустила ситуацию, а могла побороться за что-то большее», — приводит слова Гончаренко «Известия».

С её мнением осталась солидарна и победительница Универсиады-2015 Алёна Леонова. Она выразила надежду, что между подопечными Плющенко и Тутберидзе в ближайшее время развернётся интересная борьба.

«Не сомневалась, что Саша выиграет. Даже с какими-то помарками и ошибками. У неё была очень тяжелая программа, но придется ещё поработать. Четверные забирают очень много сил, как морально, так и физически. Чуть-чуть не дотягивает в некоторых местах, но программа всё равно смотрится очень органично», — сказала Леонова в беседе со Sport24.