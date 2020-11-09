Трусова об ошибках в произвольной программе: два раза вообще недопустимо падать

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

«Я сделала четверные сальхов, лутц, потом был тулуп с падением. Это легче всех четверных, но концентрации не хватает, а падение на каскаде лутц — риттбергер не знаю, почему получилось. Лёд хороший. Два раза вообще недопустимо падать», — цитирует Трусову РИА Новости.

В произвольной программе 16-летняя спортсменка дважды упала, но всё равно получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла.

Ранее сообщалось, что Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда.