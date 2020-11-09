Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда

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Фигуристка Александра Трусова на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани превзошла два мировых рекорда.
Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда
  • Reuters

16-летняя спортсменка за произвольную программу получила от судей 171,21 балла. При этом мировой рекорд, который установила она сама на этапе Гран-при в Канаде в 2019 году, составляет 166,62 балла.

По сумме двух прокатов Трусова набрала 248,63 балла. Мировой рекорд, принадлежащей Алёне Косторной, составляет 247,59 балла. 

Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах. По этой причине официальные мировые рекорды останутся без изменений.

Ранее Трусова выиграла этап Кубка России в Казани.

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