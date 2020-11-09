Леонова заявила, что не сомневалась в победе Трусовой на этапе КР в Казани

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Серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова прокомментировала победу Александры Трусовой на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Леонова заявила, что не сомневалась в победе Трусовой на этапе КР в Казани
  • Reuters

«Не сомневалась, что Саша выиграет, даже с какими-то помарками и ошибками. У неё была очень тяжёлая программа, но ей придётся ещё поработать. Четверные забирают очень много сил как морально, так и физически. Чуть-чуть не дотягивает в некоторых местах, но программа всё равно смотрится очень органично», — цитирует Леонову Sport24.

Она также выразила мнение, что Трусова вместе с Анной Щербаковой являются главными фаворитками сезона, так как обе владеют четверными прыжками.

В произвольной программе 16-летняя спортсменка дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе Кубка России в Казани.

Ранее Татьяна Тарасова выразила уверенность, что Трусова в скором времени официально побьёт мировой рекорд.

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