Тарасова уверена, что Трусова в скором времени официально побьёт мировой рекорд

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

«Все катались нечисто, но Саша сделала три четверных и не сделала только один — третий. Зато четвёртый она исполнила во второй половине программы с блеском и в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Трусова — герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По её мнению, Трусовой необходимо в своей программе находить момент для передышки перед заходом на третий четверной прыжок, так как даже не все мужчины добавляют столько четверных подряд.

«Есть над чем работать, одно из вращений было оценено на третий уровень, но это её ошибка — она не досчиталась оборота. В целом это было очень хорошее выступление. Очень», — добавила Тарасова.

В произвольной программе 16-летняя спортсменка дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе КР в Казани.

Ранее Наталья Бестемьянова с восторгом отреагировала на выступление Трусовой на этапе КР в Казани.