Бестемьянова с восторгом отреагировала на выступление Трусовой на этапе КР в Казани

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями от выступления Александры Трусовой в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Бестемьянова с восторгом отреагировала на выступление Трусовой на этапе КР в Казани
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«Трусова — это какая-то фантастика! Не зря её называют русской ракетой, просто чудо! Вижу желание Саши делать все эти многооборотные прыжки, ей это очень интересно. Цели Трусовой видны только ей, наверное. Мы должны Саше доверять», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Она отметила, что Алёна Косторная тоже достойно выступила на этапе, а когда эта фигуристка наберёт форму, то будет вполне достойной соперницей для Трусовой.

«Есть ли у Косторной шансы противостоять Трусовой и Щербаковой? Всё зависит от того, как девочки будут кататься. Смотрим на выступление Трусовой, но ведь два сбоя было. А если Трусова ещё четвертной риттбергер прыгнет? Какое тут соперничество?» — добавила Бестемьянова.

В произвольной программе 16-летняя спортсменка дважды упала, но тем не менее получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе КР в Казани. Косторная заняла второе место.

Ранее Александр Жулин заявил, что Трусова катается на уровне мужчин.

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