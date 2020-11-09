Жулин: Трусова катается на уровне мужчин

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Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу Александры Трусовой на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Жулин: Трусова катается на уровне мужчин
  • РИА Новости

«Сегодня Трусова оставила самое мощное впечатление. Даже с двумя ошибками привезла всем 24 балла за технику. Трусова — отдельное явление в фигурном катании. Катается на уровне мужчин, если не лучше. Победить её при помощи хореографии и пластики нереально. Все элементы у неё на уровне. Если человек владеет четырьмя четверными, это, конечно, явление», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По его мнению, есть фигуристки, которые тоже демонстрируют хорошее катание, но Трусова является главной фавориткой. Он отметил, что соперницам для конкуренции с Александрой нужно показывать такой же набор элементов.

«Но пока не видел ни у одной девушки в фигурном катании, кроме Трусовой, четыре попытки четверных прыжков в одной программе. Это что-то. Я под большим впечатлением», — добавил Жулин.

В произвольной программе 16-летняя спортсменка дважды упала, но всё равно получила от судей 171,21 балла. По итогам двух прокатов она набрала 248,63 балла и одержала победу на этапе в Казани.

Ранее в сети появилось видео победного проката Трусовой на этапе КР в Казани.

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