С преимуществом в 22 балла: Трусова выиграла этап Кубка России в Казани даже с двумя падениями

Александра Трусова стала победительницей четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в одиночном женском разряде. В произвольной программе она опередила действующую чемпионку континента Алёну Косторную более чем на 22 балла, несмотря на два падения с четверных прыжков. Подопечная Евгения Плющенко превзошла сразу два мировых достижения, однако они не будут засчитаны, так как ISU не учитывает результаты на национальных турнирах.

На произвольную программу Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка, и это означало, что при удачном их исполнении соревноваться фигуристка собирается в собственной лиге без оглядки на соперниц. Примерно так было и год назад, когда дебютантка каталась в тренерской группе Этери Тутберидзе.

В первой половине сезона фигуристка вполне успешно демонстрировала произвольную программу с двумя четверными тулупами, лутцем и сальховом на этапах Гран-при в Канаде и России. Несмотря на то что открывавший программу сальхов на тех этапах дважды у неё не получился, Трусова выиграла оба турнира, опередив Рику Кихиру и Евгению Медведеву соответственно.

Насколько сильно эта девочка хочет быть первой, показал первый взрослый финал Гран-при, в котором Трусова решилась даже на то, чтобы поставить в короткую программу сырой и недокрученный тройной аксель. Однако авантюра не увенчалась успехом: в короткой программе Трусова осталась пятой, уступив лидеру Алёне Косторной 14 баллов, а в произвольной упала с последнего четверного (в программе их снова было четыре).

Ну а месяцем позже спортивная форма спортсменки, судя по её катанию, пошла на убыль: на чемпионате Европы Александра не справилась уже с двумя четверными, в обоих случаях упав на приземлениях. О том, чтобы снова попробовать в короткой программе тройной аксель, речи уже не велось.

За лето в жизни Саши поменялось многое, прежде всего она сама. Фигуристка выросла, повзрослела, изменила стиль и вступила в сезон без каких бы то ни было скидок на пандемию.

Если бы Трусова решилась в Казани на очередную авантюру, вставив в произвольную программу четверной риттбергер, это бы целиком и полностью соответствовало её характеру. Точнее, характеру прежней Саши. Достаточно показательной, кстати, стала история с четверным лутцем, который спортсменка освоила и зафиксировала за собой в Книге рекордов Гиннесса, ещё когда была юниоркой. За тем лутцем Трусова и Анна Щербакова гонялись в ходе юниорского Гран-при, как охотники за подраненным фазаном: девушки раз за разом упускали добычу, но всем, кто наблюдал за этой гонкой со стороны, было понятно, что трофей уже никуда не денется.

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Специалисты, близкие к тренерскому штабу «Хрустального», сплетничали, что тренер обеих спортсменок очень хотела, чтобы в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница ультрасложного прыжка попала Анна, ведь Саша уже дважды становилась автором исторических достижений.

Это было похоже на правду: на первом этапе Гран-при в Братиславе Щербакова исполняла в произвольной только тройные прыжки. А вот лутц появился в её программе только после того, как Трусова предприняла неудачную попытку исполнения этого элемента на этапе в Каунасе.

Первый блин вышел у Ани комом: на этапе в канадском Ричмонде она упала, соответственно, выполнение революционного для женщин элемента ей не засчитали. А в самом конце юниорской серии в Ереване Саша добилась своего: полностью докрутила обороты и устояла на выезде.

Торопиться презентовать миру четверной риттбергер в Казани не было никакого смысла: вряд ли другая девушка в мире рискнёт пробовать этот элемент в ближайшее время, а это значит, намерениям Трусовой записать себя первой исполнительницей этого прыжка ничто не помешает. Но без сюрприза не обошлось: в программе Саши снова появился четверной сальхов, причём чистейший. Казанский турнир, собственно, показал, как много Трусова успела наработать за ту часть сезона, которую многие спортсмены склонны считать выброшенной из жизни: прыжки стали мощнее, выше, пролётнее, с чётко прослеживающимися линиями на выездах, и всё это без видимых усилий.

Впрочем, словесные комплименты здесь ни к чему — достаточно взглянуть на оценки. За сальхов (при базовой стоимости прыжка 9,70) Саша получила 13,39 балла. За четверной лутц (11,50) — 15,87. С третьего четверного Трусова упала на приземлении, исправно докрутив обороты, а за каскад с четверным тулупом — ойлером и сальховом (база 15,73), исполненный во второй половине программы, набрала 18,77.

Фигуристка не избежала ещё одного падения в каскаде лутц — риттбергер, но даже при этом нельзя было сказать, что какой-то из прыжковых элементов программы выглядел неоправданным риском. Скорее публике был продемонстрирован абсолютно рабочий прокат. Своего рода открытая тренировка самой удивительной фигуристки мира.

О каком бы то ни было соперничестве речь в этот вечер вообще не шла, хотя после короткой программы и казалось, что борьба за медали пойдёт на равных между Трусовой, Косторной и Хромых. 22 с лишним балла преимущества Трусовой над Косторной не стоит воспринимать буквально (не нужно забывать, что к результату победительницы были приплюсованы шесть бонусных баллов), но, даже если вычесть надбавки, победа Саши над Алёной, у которой раньше Трусова не выигрывала ни разу, выглядит более чем убедительно.

Комментируя прокат сильнейшей фигуристки Европы, олимпийский чемпион Алексей Ягудин так подробно и долго говорил о проблеме раскатывания новых ботинок, с которой та столкнулась незадолго до своего дебюта в соревнованиях, что становилось понятно: таким выступлением не гордятся. Ему ищут оправдания.

По сравнению с собой образца прошлого сезона, Алёна заметно повзрослела, стала выглядеть на льду тяжеловато, в связи с чем перестала справляться с привычной для себя сложностью. Отказалась от тройного акселя, сдвоила второй прыжок в лутцевом каскаде, хотя эта связка стояла почти в самом начале программы, получила второй уровень сложности за дорожку шагов. Словом, спортсменка забалансировала на грани той самой западни, в которую ежегодно попадает не один десяток талантливых фигуристок независимо от того, как много титулов они завоевали в своей прежней, «детской» жизни.

Повторять уже набившую оскомину мантру о том, что Косторную отличает лучшее в мире скольжение, здесь бессмысленно хотя бы потому, что в памяти свеж не столь давний пример Медведевой: скорость, с которой Женя начала терять после Игр в Пхёнчхане уровень второй оценки, говорит сама за себя.

Вторую оценку невозможно долго удерживать, если она не подкреплена первой, это аксиома. Иначе говоря, если Косторная сумеет вернуть прошлогоднюю сложность, включив один тройной аксель в короткую программу и два — в произвольную, и не пожертвует при этом другими элементами, она останется конкурентоспособной. Никакого другого варианта здесь нет.