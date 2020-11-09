Ягудин считает, что Косторная тяжеловато смотрелась на этапе Кубка России в Казани

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию прокомментировал выступление Алёны Косторной на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Ягудин считает, что Косторная тяжеловато смотрелась на этапе Кубка России в Казани
  • РИА Новости

«Мы видим, как Алёну ждали зрители. Думаю, история с коньками повлияла на выступление. Помню, как у самого ломался ботинок незадолго до соревнований... Это настоящий ад для спортсмена. Косторная тяжеловато смотрелась на этом турнире. Создаётся впечатление, что она пока ещё не в оптимальной форме. Но не стоит забывать, что это только её первый старт в сезоне», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Косторная заняла второе место, набрав по итогам двух программ 226,31 балла. Победительницей стала Александра Трусова (248,63 балла).

Ранее Косторная рассказала, почему не исполняла тройной аксель в произвольной программе.

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