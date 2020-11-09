Косторная рассказала, почему не исполняла тройной аксель в произвольной программе

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Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная объяснила, почему не исполняла тройной аксель в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Косторная рассказала, почему не исполняла тройной аксель в произвольной программе
  • РИА Новости

«Неплохих две попытки из пяти было на тренировках, это мало. Мы решили, что работаем на долгую перспективу и готовимся к крупным турнирам. Это чемпионат Европы, мира или Олимпийские игры. С учётом того, что были грубые ошибки, помарки, это очень хороший результат», — цитирует Косторную ТАСС.

Косторная заняла второе место, набрав по итогам двух программ 226,31 балла. Победительницей стала Александра Трусова (248,63 балла).

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе в Казани.

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