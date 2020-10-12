«Саша стала взрослее»: эксперты остались под впечатлением от проката Трусовой на этапе Кубка России

Александра Трусова начала демонстрировать более взрослое и артистичное катание. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков после победы фигуристки на втором этапе Кубка России. По его словам, положительные изменения произошли и в хореографии бронзовой призёрки чемпионата Европы. В свою очередь, тренер Алексей Урманов назвал правильным решение не включать в произвольную программу девушки тройной аксель.

«Будем ещё больше работать»

В Москве завершился второй этап Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях девушек победительницей стала Александра Трусова. Несмотря на падение и несколько ошибок, она сумела опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву, а также Дарью Усачёву. Ученицы Этери Тутберидзе заняли второе и третье места соответственно.

Подводя итоги выступления, Трусова призналась, что не знает, почему из всех четверных прыжков у неё не получился именно лутц. В то же время она выразила надежду, что в будущем ей удастся откататься без помарок.

«Сегодня из четверных немного не получился лутц. Хотелось бы, конечно, исполнять без ошибок. Не знаю, почему с него упала. В принципе, я на нём не ошибаюсь, на тренировках делаю чисто. Волнение всегда присутствует на соревнованиях, но мы будем ещё больше работать, в том числе над четверными. Над катанием, над вращением — над всем», — заявила Трусова в эфире «Первого канала».

Соперницы подопечной Евгения Плющенко также не обошлись без ошибок. По словам Валиевой, обычно она не падает при исполнении лутца, поэтому не может занести себе в актив нынешнее выступление.

«Упасть с лутца — это не выступление по мастерам. Ты должен всегда катать чисто. Довольна короткой программой, во время которой почти не нервничала. Но на то она и короткая — всего три прыжка, особо незачем нервничать. А над произвольной нужно работать ещё больше, чем раньше. Видимо, во мне что-то не так щёлкнуло. Моя мотивация — больше не допускать таких нелепых ошибок и катать чисто. Ну и обязательно делать два тулупа», — рассказала Валиева.

В свою очередь, Усачёва была разочарована помаркой на заключительном вращении.

«Из этого турнира вынесем то, что нужно держать элементы до конца, терпеть, быть увереннее в себе. Конечно, я должна дальше стремиться к высоким местам, каждый день учить что-то новое, повышать себя в техническом плане, внутренне работать над собой», — подытожила Усачёва.

«Мы рады, что ты улыбаешься, Саша»

Многие эксперты восхитились прогрессом Трусовой по сравнению с прошлым сезоном. По мнению заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, девушка не только усовершенствовала технику, но и стала лучше чувствовать музыку.

«Тулупы просто потрясающие. Можно по этому видео учить тулуп. Такая спина на выезде точная! Она выдающаяся девочка. Она другая девочка, любит эти прыжки. Стала лучше вращаться, лучше едет. Меня удивило её попадание в музыку на дорожке. Она слышит музыку и идет в неё. Мы рады, что ты улыбаешься, Саша!» — прокомментировала выступление Трусовой специалист.

Изменения в катании Александры отметил и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Он признался, что раньше считал более сильными её бывших коллег по группе Тутберидзе — Алёну Косторную и Анну Щербакову, однако сейчас его мнение поменялось.

«Трусова стала взрослее, в произвольной программе не заметил в ней какие-то изменения, а в короткой она была более артистичной. Показалось, что Саша осознаёт то, что делает на льду. Она каталась под не самую мою любимую музыку (я катался под неё в Ванкувере), но с точки зрения хореографии у неё были очень большие сдвиги. Тут нужно сказать огромное спасибо хореографам», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

На изменения в катании Трусовой обратила внимание и победительница Универсиады 2019 года Бетина Попова.

«Она действительно начала более плавно кататься, скользить. Если можно так сказать, стала более женственной. Связано ли это с переходом в новый тренерский штаб или со взрослением, не знаю. Не исключаю ни того, ни другого. Это может быть совокупность факторов. Видно, что у Саши произошли изменения в лучшую сторону. Она огромная молодец. Видно, что прогрессирует», — цитирует Попову Sport24.

Специалисты отметили и сложность короткой и произвольной программ Александры. Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов похвалил её за практически безукоризненное исполнение тройного акселя. Он также поздравил с успехом тренерский штаб во главе с Плющенко.

«По-моему, тройной аксель у Саши вполне себе рабочий — ещё доделают, доработают. И то что они его пока не вставляют в «произволку», это правильно — невозможно объять необъятное. Нужно поставить произвольную с тем, с чем Саша может справиться. Пока что и с этим она не до конца справляется, но это всё равно выглядит симпатично», — сказал Урманов ТАСС.

А олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова осталась под впечатлением от четверного лутца Трусовой. По её словам, катание бронзовой медалистки чемпионата Европы-2020 — уникальное явление в современном фигурном катании.

«Судейство я вообще не хочу обсуждать. Сегодня мы видели праздник фигурного катания, это было необыкновенно. Это только старт сезона, но какая борьба! У Трусовой фантастические прыжки, не случайно она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчины так не прыгают четверной лутц, как это делает она. Да, она допустила помарки, но она сделала два четверных, один из которых с тройным тулупом», — восхитилась Бестемьянова.

С успехом спортсменку и тренеров «Ангелов Плющенко» поздравил и её бывший наставник Александр Волков.

«Она прибавила во второй оценке. Опять же, не говорю о субботней второй оценке, но катание стало женственным», — пояснил Волков.

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В то же время мнения экспертов по поводу произвольной программы Валиевой разделились. Так, Урманов отметил сложность её номера «Болеро», однако выразил мнение, что юной фигуристке подошла бы менее серьёзная композиция.

«Камила — нежная, располагающая к себе девочка, и в любом случае то, как она это катает, интересно. Но хочется видеть более лёгкие программы — война войной, но на войне разные истории бывают. К тому же у нас не войнушка, а фигурное катание. От кого-то хочется всё-таки увидеть лёгкую, летящую, может быть, даже мультяшную композицию, но тренерам, конечно, виднее. Может, такая музыка заряжает девчонок на четверные прыжки?» — заявил Урманов.

Траньков также назвал выбор музыки для Валиевой спорным. В то же время он не стал критиковать её за ошибки, так как предыдущие выступления уже наглядно продемонстрировали её потенциал.

«С Валиевой ничего не произошло. Молодая девочка с огромным будущим. Её прошлогодние программы вошли в историю фигурного катания и украсили наш вид. «Болеро» — очень непростая тема, мне сложно говорить в пользу выбора музыки. Тутберидзе и Глейхенгауз в силу успехов лучше знают, какую музыку выбирать, но для меня это очень спорно. Это более зрелая композиция. Если Камила справится с ней под конец сезона — будет бомба! Но сейчас это выглядит сыро — с контрольных прокатов и по сей день», — резюмировал Траньков.

А вот Наталья Бестемьянова высоко оценила старания Валиевой и похвалила фигуристку за хореографию.

«Я также в абсолютном восторге от Камилы. У неё был неудачный прокат, но она всё равно производит неизгладимое впечатление своими линиями, пластикой, удивительными вращениями. Что ни девочка, то явление. Усачёва, которая не обладает четверными и тройным акселем, тоже каталась очень проникновенно», — заключила она.