Тарасова о Трусовой: она стала лучше вращаться, лучше едет

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Тарасова о Трусовой: она стала лучше вращаться, лучше едет
  • РИА Новости

«Тулупы просто потрясающие. Можно по этому видео учить тулуп. Такая спина на выезде точная! Она выдающаяся девочка. Она другая девочка, любит эти прыжки. Стала лучше вращаться, лучше едет. Меня удивило её попадание в музыку на дорожке. Она слышит музыку и идёт в неё», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу Трусовой судьи оценили в 164,82 балла, что по сумме двух прокатов (240,59) позволило ей стать победительницей соревнований.

Ранее сообщалось, что канадский комментатор удивился преображению Трусовой.

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