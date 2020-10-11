Канадский комментатор удивился преображению Трусовой

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Канадский комментатор Тед Бартон оценил прокат короткой программы Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.
Канадский комментатор удивился преображению Трусовой
  • РИА Новости

«Удивительно смотреть, насколько Саша Трусова стала лучше в каждом движении, что она делает в короткой программе и какую она обрела связь со своей музыкой. Эта маленькая леди стала молодой женщиной в программе, при этом сохранив свои великолепные атлетические способности. Очень здорово!» — написал Бартон в своём Twitter.

После проката короткой программы Трусова занимает третье место, получив 75,77 балла. Лидирует Камила Валиева — 85,10 балла.

Ранее Тарасова заявила, что Трусова ещё сделает аксель.

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