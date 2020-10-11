Тарасова: Трусова ещё сделает аксель

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

«Трусова неплохо выступила, я поздравляю Женю Плющенко. Во всяком случае, она себя превозмогла и сделала аксель. Не совсем технически точно, но удержалась, не упала. Мне кажется, у неё симпатичная программа, которую она чувствует. Саша не просто так поднимает и опускает ручки, поворачивает взгляд. Музыка внутри неё. Она ещё сделает аксель. Трусова — это львёнок с лапками, цепляется ими за лёд. Она вызывает восторг. Прекрасная девочка, которая идёт на четверные и не боится», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, однако допустила ошибку при приземлении. Также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки.

Ранее Липницкая выразила поддержку Трусовой.