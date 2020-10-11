Фигуристка Трусова: хочу чисто кататься на каждом старте

Александра Трусова прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Сегодня из четверных немного не получился лутц. Хотелось бы, конечно, исполнять чисто. Лутц и риттбергер. Не знаю, почему с него упала. В принципе, я на нём не ошибаюсь, на тренировках всегда исполняю чисто», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

Она отметила, что волнение всегда присутствует на соревнованиях.

«Мы будем больше работать на тренировках, в том числе над четверными. Над катанием, над вращением — над всем. В короткой программе не получился аксель. Я готовилась к этому старту сделать именно тройной аксель, ставила такую цель. Не всё получилось, но я, в принципе, довольна. Хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся, но надеюсь, что дальше всегда буду кататься чисто», — добавила 16-летняя фигуристка.

Произвольную программу Трусовой судьи оценили в 164,82 балла, что по сумме двух прокатов (240,59) позволило ей стать лидером соревнований.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусова стала лучше вращаться и лучше скользить.