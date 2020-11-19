Жулин: первые два места на московском этапе Гран-при заберут Трусова и Щербакова

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Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Жулин: первые два места на московском этапе Гран-при заберут Трусова и Щербакова
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Первые два места заберут Трусова и Щербакова в любом порядке, третье — Косторная, а дальше уже неизвестно. На турнире нет лидеров других стран, но международный интерес, конечно, будет. Это лучшее событие, которое есть сейчас в мире. Не могу выделить, кто лучше готов к турниру, Трусова или Щербакова. Тут от недели к неделе всё меняется, посмотрим. Стоило ли Загитовой заявиться на этот турнир вместо Медведевой? Тогда и я могу заявиться!» — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что судейских скандалов на московском этапе Гран-при ждать не стоит.

«Правильно, что решили проводить соревнования со зрителями. В метро народу не меньше и половина без масок. Мне кажется, в «Мегаспорте» будет интереснее, чем в метро», — добавил специалист.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября.

Ранее сообщалось, что, по мнению Романа Костомарова, московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен.

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