Тарасова рассказала о своих ожиданиях от этапа Гран-при в Москве

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от этапа серии Гран-при в Москве.

«Я не гадалка, поэтому я не люблю гадать. Это не по мне. Я просто жду соревнований, прокатов девочек. Ожидаю, что они будут хорошими, интересными. Четверной риттбергер от Трусовой? Вы если хотите — ждите. Я просто жду соревнований», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября. Помимо Александры Трусовой, в соревнованиях женщин выступят действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что, по мнению Романа Костомарова, московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен.