Тарасова рассказала о своих ожиданиях от этапа Гран-при в Москве
- РИА Новости
«Я не гадалка, поэтому я не люблю гадать. Это не по мне. Я просто жду соревнований, прокатов девочек. Ожидаю, что они будут хорошими, интересными. Четверной риттбергер от Трусовой? Вы если хотите — ждите. Я просто жду соревнований», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября. Помимо Александры Трусовой, в соревнованиях женщин выступят действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
Ранее сообщалось, что, по мнению Романа Костомарова, московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен.