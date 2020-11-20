Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в ритмическом танце

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли мировой рекорд в ритмическом танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в ритмическом танце
  • РИА Новости

Выступление Синициной и Кацалапова было оценено в 91,13 балла. Таким образом, они превзошли мировой рекорд в 90,03 балла, принадлежавший французскому дуэту Габриэлла Пападакис — Гийом Сизерон, однако, поскольку в нынешнем сезоне серия Гран-при проходит в формате национальных соревнований, рекордное достижение российского дуэта не будет зафиксировано как новый мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов рассчитывают подойти к будущим соревнованиям в лучшей форме.

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