Синицина и Кацалапов рассчитывают подойти к будущим соревнованиям в лучшей форме

Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали своё выступление в ритмическом танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Как сказали врачи, чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома, избегать нагрузки. Я постаралась посидеть полторы недели. Старалась совместить реабилитацию с подготовкой, очень хотели подготовиться к соревнованиям. Полностью это не прошло — иногда катаюсь в наколеннике, уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме», — приводит слова Синициной ТАСС.

Кацалапов также отметил, что подготовка к соревнованиям была очень непростой. Пара благодарна судьям за такие оценки выступления.

«У меня был нечистый прокат, была ошибка, но в целом всё получилось неплохо: хорошие твизлы, параллельная дорожка. Мы очень обрадовались, увидев такую сумму, но сам себе сейчас говорю, что хочется кататься чисто», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве, набрав 91,13 балла.