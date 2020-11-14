Трюк с мечом Загитовой, люкс для Трусовой и реакция на интервью Губерниева: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова продемонстрировала умение владеть самурайским мечом, а Анна Щербакова похвасталась подарками из Японии. Александра Трусова опоздала на поезд после этапа Кубка России в Казани, а Морис Квителашвили показал раздевалку группы Этери Тутберидзе. Елена Ильиных рассказала о взаимоотношениях между партнёрами в парном катании, а Даниил Глейхенгауз отреагировал на интервью Дмитрия Губерниева с Загитовой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Возвращение Загитовой и экскурсия Квителашвили

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова выйдет на лёд в рамках московского этапа Гран-при, стартующего 20 ноября. Однако она не будет участвовать в самом турнире, а станет гостем гала-вечера, на котором призёры и победители традиционно демонстрируют свои показательные номера. К Загитовой в «Мегаспорте» присоединятся Александра Трусова и Камила Валиева, которая в силу возраста пока не может соревноваться во взрослом Гран-при.

На днях Загитова приняла участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание» и показала две программы, с которыми могла выступить ещё в прошлом сезоне. Номер Outro был посвящён хореографу группы Этери Тутберидзе Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни в августе 2019 года. А в другом номере фигуристка в образе Эсмеральды вышла на лёд под попурри из знаменитого мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».

«Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время. Рада, что всё получилось. Спасибо всем, кто пришёл, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые не забуду», — поделилась впечатлениями Загитова.

Чемпионка мира 2019 года много времени проводит на тренировках. Об этом свидетельствуют и частые посты в социальных сетях, которые размещает как она сама, так и другие представители группы Тутберидзе. Например, грузинский фигурист Морис Квителашвили поделился забавным видео, на котором он заглянул в раздевалку к Загитовой, Валиевой, Анне Щербаковой и Элизабет Турсынбаевой.

Однако о полноценном возвращении Алины к соревнованиям говорить не приходится. Хореограф Даниил Глейхенгауз подтвердил, что она много тренируется, однако этого недостаточно. По его словам, ей необходимо вернуть пять тройных прыжков и каскады, а также набрать форму для их включения во вторую половину программы.

Тренер также отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Губерниева с Загитовой. Он пошутил, что немножко обиделся на журналиста.

«Нет, с точки зрения журналистики, думаю, он задал те вопросы, которые хотелось задать. Другой вопрос, как это восприняли. Но Алина здорово ответила, со всем справилась. Так что, думаю, ничего страшного не произошло», — приводит слова хореографа «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Губерниев назвал это нормальной реакцией наставника, подчеркнув, что у него прекрасные отношения с Глейхенгаузом.

Благодарность Трусовой и семинар Медведевой

После триумфа на этапе Кубка мира в Казани Александра Трусова вместе с матерью Светланой и тренером Евгением Плющенко опоздала на поезд до Москвы, как рассказал сам наставник, по вине транспортной компании. Им пришлось ночевать в городе, и специалист решил порадовать подопечную и вознаградить её за успешное выступление.

«Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за её феноменальное катание на этапе в Казани, за её работу», — сказал Плющенко РИА Новости.

В отличие от предыдущего этапа в Сочи, полностью закрытого для посторонних, на трибунах казанского Дворца спорта присутствовали зрители. Все они активно поддерживали фигуристов, однако на фоне остальных выделялись болельщики Трусовой. Они растянули большой баннер с её прозвищем — Русская Ракета.

«Мои болельщики не перестают удивлять! Такую красоту создали! Вы лучшие!» — написала Трусова в Instagram после соревнований.

Но россиянки пользуются любовью поклонников не только на родине, но и далеко за её пределами. С особым трепетом к ним относятся японские любители фигурного катания. Несмотря на отмену многих международных стартов, они стараются радовать своих кумиров даже на расстоянии.

Щербакова похвасталась подарком, который ей прислала одна из самых преданных фанаток.

«Распаковала посылку из Японии. От моей любимой поклонницы. Спасибо огромное за такие милые и памятные подарки, сделанные своими руками. Пополнение в моей коллекции мишек», — написала Щербакова.

В свою очередь, спортсменки отвечают японским болельщикам взаимностью. Они нередко признаются в симпатиях к этой стране и делятся впечатлениями от поездок туда.

Евгения Медведева станет участницей фестиваля J-Fest, посвящённого японской культуре. Сообщается, что в ходе онлайн-конференции она расскажет о своём отношении к Японии, а также ответит на вопросы поклонников.

А Загитова опубликовала видео, на котором, облачившись в кимоно, исполнила эффектный трюк с мечом.

Откровение Ильиных и решение Авербуха

Перед стартом сезона мир фигурного катания взбудоражила новость о возвращении Медведевой к Тутберидзе после двухлетнего сотрудничества с канадцем Брайаном Орсером. Экс-фигуристка Елена Радионова рассказала, что наставница сделала первый шаг навстречу экс-подопечной и позвала её обратно в команду.

«Мне Женя сказала, что её Этери хотела видеть в группе. Между ними столько было всего хорошего, они добились самых громких побед вдвоём. Так что со стороны Тутберидзе это серьёзный поступок», — рассказала Радионова в интервью на YouTube-канале Лины Фёдоровой.

А Ирина Слуцкая высказалась по поводу ещё одного трансфера, произошедшего в межсезонье. После того как Трусова и Алёна Косторная присоединились к академии «Ангелы Плющенко», многие задавались вопросом, не будут ли они ревновать друг друга к новому наставнику, ведь в предыдущей группе нескольким сильным спортсменкам якобы было непросто ужиться.

По мнению двукратной чемпионки мира, дружба между фигуристками исключена, так как в первую очередь они соперницы.

«Это сейчас у меня прекрасные отношения с Марией Бутырской. А когда мы выступали, то никаких задушевных встреч и разговоров не было. Если Трусову и Косторную не удерживают общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет» и «пока» вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки. К намеченной цели каждая идёт своим путём», — цитирует Слуцкую портал «Команда России».

Однако оказалось, что дружбы может не быть и между партнёрами в парном катании. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных рассказала, что, как правило, такие отношения носят исключительно деловой характер, а мужчины и вовсе могут позволять себе весьма неджентльменские поступки.

«А у нас мальчик может пойти курить после перелёта в Японию и сказать партнёрше: «Ты привези мой чемодан. Я буду тебя в автобусе ждать». Может на тренировке пихнуть, наорать и не извиниться. Никто не подойдёт после соревнований и не скажет: «Получилось круто, спасибо тебе, молодец!» Выиграли — и выиграли, и каждый пошёл сам с собою отмечать», — заявила Ильиных.

Отмены шоу на фоне пандемии



Пандемия коронавирусной инфекции ударила не только по официальным стартам, которые то и дело отменяются или переносятся в разных частях мира, но и по ледовым шоу. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий хореограф Илья Авербух принял решение не проводить московские представления в ближайшие несколько месяцев.

«Конечно, проводить шоу в таких условиях, на фоне запрета, в Москве невозможно. Продажа билетов не началась, мы были научены горьким опытом. Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили», — цитирует Авербуха РБК.

Его примеру последовала и Татьяна Навка. При этом продюсер Яна Рудковская отметила, что они с Плющенко пока не решили, окупится ли проведение мероприятий с такими ограничениями.