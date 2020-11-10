Загитова примет участие в показательных прокатах на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова примет участие в гала-шоу в рамках московского этапа Гран-при.

Анонс турнира появился на сайте «Яндекс.Афиши». Сообщается, что, помимо Загитовой, свою произвольную программу покажет 14-летняя Камила Валиева, которая не попадает на Гран-при по возрастному показателю.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре прошлого года. Она не принимала участие в контрольных прокатах сборной России в преддверии нынешнего сезона и не заявлялась на этапы Кубка страны, который является отборочным турниром к чемпионату России.

Этап Гран-при пройдёт с 20 по 22 ноября в московском «Мегаспорте».

Ранее Загитова высказалась о своём показательном выступлении в Москве.