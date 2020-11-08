Загитова высказалась о своём показательном выступлении в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после показательного выступления на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве.

«Вчера на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время. Рада, что всё получилось. Спасибо всем, кто пришёл, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала Загитова в своём Instagram.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019-м и первенстве Европы в 2018-м.

Ранее Даниил Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к соревнованиям.