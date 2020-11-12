Акатьева: не задумывалась, что стала первой фигуристкой, сделавшей два четверных и триксель в одной программе

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Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на этапе юниорского Кубка России в Казани, во время которого продемонстрировала уникальное достижение.
Акатьева: не задумывалась, что стала первой фигуристкой, сделавшей два четверных и триксель в одной программе
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень рада, что в первой половине удалось сделать все элементы ультра-си, много работала над первой половиной. Наверное, поэтому и не всё получилось во второй. Хотя по силам было всё нормально. Даже не задумывалась, что стала первой в истории российского катания фигуристкой, исполнившей два четверных и триксель в одной программе», — приводит слова Акатьевой Sport24.

Она отметила, что пока не планирует изучать четверной сальхов, но при этом уже осваивает четверные флип и лутц.

13-летняя Акатьева стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в одном прокате два четверных прыжка и тройной аксель.

По сумме программ спортсменка набрала 231,44 балла и стала победительницей этапа в Казани.

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