Косторная рассказала, как её вдохновила Медведева

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, на какое решение её вдохновила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В интервью действующая чемпионка Европы ответила на вопрос о своих коньках, которые украшены стразами.

«Это моя третья пара, и третью пару я сижу и клею. Как-то увидела это у Жени Медведевой, и мне понравилось. Подумала: почему бы не сделать? Никто так не делал, кроме Жени как раз. А почему нет? Сама сидела клеила. Буквально и вечером, и днём перед короткой программой на этапе Кубка России в Казани. До этого мне было лень, всё начинало отваливаться», — сказала Косторная в интервью Первому каналу.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что пока не видит, как Косторная может победить Трусову при чистом прокате Александры.