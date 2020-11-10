Тарасова: пока не вижу, как Косторная может победить Трусову при чистом прокате Саши

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Алёны Косторной на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Тарасова: пока не вижу, как Косторная может победить Трусову при чистом прокате Саши
  • globallookpress.com

По её мнению, Косторная пока что не готова к серьёзной борьбе и у неё только идёт работа по восстановлению тройного акселя.

«Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алёне и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Ранее Тарасова выразила уверенность, что Трусова в скором времени официально побьёт мировой рекорд.

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