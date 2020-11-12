Радионова: Тутберидзе сама хотела видеть Медведеву в группе

Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова рассказала, что тренер Этери Тутберидзе сама предложила Евгении Медведевой вернуться в её группу.

«Мы разговаривали с Женей, когда тренировались в ЦСКА. Она уже отвыкла от этого ритма, который был в группе Тутберидзе. Ей будет тяжело снова войти в эту струю», — сказала Радионова в интервью на YouTube-канале бывшей фигуристки Лины Фёдоровой.

Она также заявила, что ей интересно, как именно будут работать вместе Медведева и Тутберидзе и как такие сильные личности будут приходить к единой точке зрения.

«Говорят, что Тутберидзе сама позвала Медведеву назад? Ну, мне Женя сказала, что её Этери хотела видеть в группе. Между ними столько было всего хорошего, они добились самых громких побед вдвоём. Так что со стороны Этери это серьёзный поступок», — добавила Радионова.

20-летняя фигуристка занималась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе.

Ранее Константин Меньшов выразил мнение, что Медведеву стоит допустить до ЧР по фигурному катанию без отбора.